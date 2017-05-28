Сборная Румынии завершила отбор на ЧМ-2018 победой над Венгрией

Мужская сборная Румынии в пятом туре европейского квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года в трёх партиях обыграла команду Венгрии. Для сборной Румынии эта победа стала третьей подряд на данном этапе отбора. Ранее румыны обыграли команды Косово (3:1) и Черногории (3:1), а в первых двух турах уступили лидерам – россиянам и эстонцам, которые и разыграют сегодня путёвку на чемпионат мира. Венгры за весь турнир выиграли только один матч – у сборной Косово (3:0).

Волейбол. Отборочный турнир чемпионата мира — 2018. Мужчины. Группа D. Таллин. Пятый тур

Румыния – Венгрия — 3:0 (25:19, 26:24, 27:25).