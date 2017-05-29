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Сборные Франции, Нидерландов и Сербии завоевали путёвки на чемпионат мира — 2018

29 мая 2017, понедельник. 10:13. Волейбол

28 мая завершился европейский отборочный турнир на чемпионат мира среди мужских сборных 2018 года. Победителями групп и обладателями путёвок на мировое первенство стали команды Франции (15 очков), Нидерландов (13), Словении (15), России (15), Сербии (15) и Финляндии (15).

Сборные Германии, Словакии, Бельгии, Эстонии, Беларуси и Испании, занявшие вторые места в группах, примут участие в третьем раунде отбора, который пройдёт с 11 по 16 июля.

Чемпионат мира состоится в Италии и Болгарии в сентябре 2018 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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