Жигалов: мы перестроились и дали понять эстонцам, что они всё-таки не выиграют

Диагональный сборной России Максим Жигалов подвёл итоги выступления команды в европейском отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года. Россияне выиграли 5 матчей и завоевали путёвку на первенство мира. В заключительной встрече сборная России обыграла эстонцев со счётом 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:19).

«Самое главное, что выполнили поставленную задачу, отобрались на чемпионат мира с первой попытки. Не всё получалось по ходу турнира, чего хотелось бы, но есть результат. И это главное.

В начале матча с Эстонией нервозность какая-то чувствовалась. Может, ответственность какая-то давила. Возможно, как-то не должным образом настроились. Тут всё индивидуально. Не могу сказать точно, так как для этого нужно находиться на площадке, чтобы это прочувствовать. В целом же хорошо перестроились в нужный момент и дали понять эстонцам, что не выиграют они всё-таки.

По ходу чемпионата России нам приходится играть в подобных ситуациях. Поэтому ни для кого из здесь присутствующих это не в новинку. Большинство спортсменов, я знаю, даже любит, когда против них болеет полный зал. Наоборот, их это заводит и дополнительно мотивирует, придаёт каких-то сил. Ещё сильнее концентрируешься и настраиваешься на элементы», — цитирует Жигалова «Красная Звезда».