Ярёменко: отбор на ЧМ был малопоказательным со спортивной точки зрения

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко оценил выступление мужской сборной России в европейском отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года. Россияне в Таллине выиграли все 5 матчей и завоевали путёвку на первенство мира.

«Команда собралась на сегодняшний день в оптимальном составе, исходя из физического состояния игроков. Национальный чемпионат закончился недавно, у ведущих игроков было очень много важных игр — финал чемпионата России, финал Лиги чемпионов, финалы кубков, поэтому невооружённым глазом была видна физическая и эмоциональная усталость.

Трудно находить, конечно, стимул, чтобы приезжать в Эстонию и играть против команд Косово и Черногории, но ребята справились, хотя с эстонцами были проблемы ввиду большой мотивации соперника и поддержки трибун. Наша задача была решить вопрос с этим отбором и выйти на чемпионат мира, она выполнена, никаких сюрпризов нет, поэтому каких- то особых эмоций не испытываю, каких-то выводов тоже делать не надо, потому что этот турнир был малопоказательным со спортивной точки зрения", — цитирует Яремёнко ТАСС.