Шляпников: Ковалёв только начинает свои шаги в сборной, надо работать

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников оценил игру Дмитрия Ковалёва в матче с эстонцами в отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года. Сборная России одержала победу со счётом 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:19).

«Неплохо. Есть ещё огрехи в тактике, то есть надо работать. Хороший, молодой, перспективный связующий игрок. Считаю, что сегодня он помог команде. И Гранкин неплохо пасовал, но надо было нам немножко передёрнуть ситуацию. Вот и всё. Оба связующих достаточно высокого уровня. Сергей вообще олимпийский чемпион. А Дима только начинает свои шаги в сборной.

Во многом подача стала решающей в этой игре. В первой партии полетела подача у Эстонии. Во второй партии они начали. Но у нас тоже есть люди, которые умеют подавать. Максим Жигалов вышел во второй партии и показал, что мы тоже владеем этим элементом. Когда выиграли вторую партию, то немножко этот груз ответственности ушёл, ребята раскрепостились. И там уже стало чуть легче играть», — цитирует Шляпникова «Красная звезда».