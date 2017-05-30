Объявлен окончательный состав женской сборной России на отборочный турнир ЧМ

Тренерский штаб женской сборной России определил окончательный состав команды для участия в европейской квалификации чемпионата мира—2018, которая пройдёт в Осиеке (Хорватия) с 31 мая по 4 июня. Из 15 волейболисток, приехавших с командой в Хорватию, в окончательную заявку не попала диагональная Анна Лазарева.

Женщины. Европейская квалификация чемпионата мира—2018

Окончательный состав сборной России

связующие: Вера Ветрова, Екатерина Панкова;

доигровщицы: Ксения Парубец, Юлия Кутюкова, Мария Фролова, Татьяна Кошелева, Ирина Воронкова;

диагональная: Наталия Гончарова;

центральные блокирующие: Екатерина Ефимова, Ирина Королёва (Заряжко), Ирина Фетисова, Екатерина Полякова;

Либеро: Екатерина Третьякова, Алла Галкина.