Объявлен окончательный состав женской сборной России на отборочный турнир ЧМ

Тренерский штаб женской сборной России определил окончательный состав команды для участия в европейской квалификации чемпионата мира—2018, которая пройдёт в Осиеке (Хорватия) с 31 мая по 4 июня. Из 15 волейболисток, приехавших с командой в Хорватию, в окончательную заявку не попала диагональная Анна Лазарева.
Женщины. Европейская квалификация чемпионата мира—2018
Окончательный состав сборной России
связующие: Вера Ветрова, Екатерина Панкова;
доигровщицы: Ксения Парубец, Юлия Кутюкова, Мария Фролова, Татьяна Кошелева, Ирина Воронкова;
диагональная: Наталия Гончарова;
центральные блокирующие: Екатерина Ефимова, Ирина Королёва (Заряжко), Ирина Фетисова, Екатерина Полякова;
Либеро: Екатерина Третьякова, Алла Галкина.