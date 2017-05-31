А. Волков перейдёт в новый клуб из Санкт-Петербурга

Олимпийский чемпион 2012 года Александр Волков продолжит карьеру в клубе «Зенит» из Санкт-Петербурга, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. О вступлении нового клуба в Суперлигу будет объявлено в ближайшее время. Вторую половину минувшего сезона Волков провёл в московском «Динамо».

«Волков продолжит карьеру в клубе „Зенит“ из Санкт-Петербурга, который будет включён в состав Суперлиги на следующий год. Также там сыграют связующий Павел Панков, блокирующий Андрей Ащев, доигровщик Евгений Сивожелез и либеро Артём Зеленков. Ведутся переговоры с другими игроками», — сообщил источник.