Шляпников: будь связующим Ковалёв, я бы много на Францию не поставил

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников прокомментировал поражение от Франции (1:3) в матче группового этапа Мировой лиги, объяснив ыыход в стартовом составе связующего Павла Панкова.

«У Дмитрия Ковалёва повреждение. Мы должны беречь игроков. Мы сейчас не будем любой ценой добиваться результата. Это наше будущее, и мы очень бережно к нему относимся. Поэтому Ковалёву дали возможность восстановиться и шанс проявить себя получил Панков. У нас есть Гранкин, Бутько, Ковалёв, Антипкин. Он сегодня наш четвертый-пятый связующий. К тому же он не ездил в Таллин, провел лишь несколько тренировок с командой. Поэтому в первой партии мы получили то, что получили. Потом волнение спало, всё встало на свои места, и ситуация нормализовалась. Игроки помогли молодому связующему и в каких-то моментах компенсировали недостаток качества передач. Мы должны таких игроков иметь в обойме, это наше будущее. А что касается результата, то без поражений не может быть побед. Это часть нашей работы, к чему мы должны быть готовы.

Если бы был Ковалёв, по результату вопрос был бы спорный. После вчерашней игры ребята почувствовали вкус победы. Будь Ковалёв, я бы много на Францию не поставил. Что понравилось? Несмотря на необязательные ошибки, команда держит удар. Считаю, что у команды есть характер, чтобы биться и переламывать ход игры. Это сегодня мы можем занести себе в актив.

Почему Дмитрий Волков был в форме либеро? Для того чтобы у Артёма Зеленкова была возможность выходить на усиление приёма. Всё время играть на высоком мяче энергозатратно, и мы меняли Бирюкова и Клюку. К тому же Волков сейчас не в лучших кондициях. Еще раз отмечу – когда есть возможность потерпеть, мы терпим. Бережно относимся к нашему достоянию.

Как оцениваю дебют в сборной Александра Кимерова? Конечно, хотелось бы, чтобы помощь на блоке от него была более весовой была. Но ему надо почувствовать этот волейбол, эту атмосферу, уровень. В том числе, чтобы повысить мотивацию даже в тренировочном процессе. Но я убежден, что игрок с такими данными должен быть в обойме национальной команды.

Кто сыграет против Болгарии? Для нас это будет 8-й матч за 12 дней – большая нагрузка. Будем принимать решение после утренней тренировки. В любом случае задача у нас одна – формировать психологию победителей, бороться за каждый мяч, партию, матч", – приводит слова Шляпникова «Спорт Бизнес Online».