Константинов: победа над Россией — пример настоящей командной победы

Главный тренер мужской сборной Болгарии по волейболу Пламен Константинов прокомментировал победу над сборной России (3:2) в матче казанского этапа Мировой лиги.

«Мы понимали, что не могли остаться с тремя поражениями. И, поскольку в Мировой лиге играются и другие матчи, возможная победа могла позволить нам остаться в игре. Поэтому нам очень хотелось выиграть.

Начали плохо, имели определённые проблемы. Сегодня Соколов плохо начал матч, а без диагонального в принципе сложно играть. Сборная России играла в свой волейбол: подача, сильный блок. Нам нечего было им противопоставить, поэтому нужно было перестроить команду и пойти на более силовую игру: с более серьёзным риском на подаче, усилить линию блока и атаки, а также использовать всех игроков, чтобы каждый дал что-то для этой победы. Я доволен, что каждый игрок нашей команды внёс вклад в эту победу. Это, я считаю, пример настоящей командной победы.

Эта сборная России – молодые ребята с огромным потенциалом. Их будущее в их руках. Понятно, что им понадобится немного опыта, но надо проявлять терпение. Не всегда результаты появляются немедленно. Но потенциал огромный — это безусловно. Так что будем смотреть в будущее», – приводит слова Константинова «Татар-информ».