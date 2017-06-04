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Россия завершила отбор на ЧМ-2018 по волейболу победой над Хорватией

4 июня 2017, воскресенье. 23:14. Волейбол

Квалификационный раунд чемпионата мира 2018 года среди женских команд, который проходил в Осиеке (Хорватия), завершился победой сборной России над командой Хорватии в четырёх сетах со счётом 3:1. Самой результативной в составе россиянок стала Татьяна Кошелева, набравшая 14 очков, 13 — на счету Марии Фроловой. По 12 баллов принесли команде Екатерина Ефимова (6 очков на блоке) и Ирина Воронкова, сделавшая 2 эйса.

Для обеих команд этот матч уже ничего не решал: россиянки ещё накануне завоевали путёвку на ЧМ-2018, выиграв отборочный турнир, а хорватки после победы Греции над Австрией (3:1) лишились даже теоретических шансов на второе место в группе, дающее право на участие в ещё одном отборочном турнире на первенство планеты. В итоге хозяйки турнира только четвёртые.

Волейбол. Чемпионат мира—2018. Женщины. Квалификационный турнир. Группа А. Пятый тур

Хорватия – Россия — 1:3 (22:25, 21:25, 25:20, 15:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Волейбол Ирина Воронкова Татьяна Кошелева
Новости. Волейбол
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