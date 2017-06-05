Заряжко: очень рада, что отборочный турнир на ЧМ-2018 подошёл к концу

Блокирующая казанского «Динамо» и сборной России Ирина Заряжко поделилась впечатлениями после завершения европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года. Подопечные Владимира Кузюткина выиграли все 5 матчей и завоевали путёвку на первенство мира. В заключительной встрече россиянки в Осиеке обыграли хорваток со счётом 3:1 (25:22, 25:21, 20:25, 25:15).

«Я очень рада, что отборочный турнир подошёл к концу и теперь у нас будет время отдохнуть. В матче с Хорватией сборная России сыграла хорошо», — приводит слова Заряжко официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.