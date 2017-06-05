Итальянская полиция вывела с трибун двух иранских болельщиц

Первый же матч с участием сборной Ирана в Мировой лиге, первый уик-энд которой проходил в Пезаро (Италия), не обошелся без вмешательства полиции, сообщает World of volley.

В стартовом матче между сборными Италии и Ирана в группе А1 иранская активистка Дарья Сафаи и ее подруга были удалены с трибуны за баннер, призывающий разрешить иранским женщинам посещать спортивные мероприятия. Этот запрет известен уже давно и постоянно вызывает протесты активистов.

Матч транслировался на Иран, поэтому убрать плакат из кадра попросила иранская спортивная делегация. Договориться с женщинами не удалось, и их пришлось вывести из зала. Итальянская федерация волейбола выразила разочарование случившимся, которое не имеет ничего общего с мирным духом толерантности.

Видео доступно в «Твиттере».