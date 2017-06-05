Секретарёв: невыход «Динамо» в «Финал четырёх» ЛЧ — самая обидная неудача сезона

Спортивный директор мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Андрей Секретарёв прокомментировал итоги сезона для бело-голубых.

«В целом оцениваю сезон положительно. Мы повторили результат прошлого года, а это показывает определённую стабильность. Да и результат вполне можно оценить как неплохой. Серебряные медали чемпионата России – объективно достойный результат.

Конечно, мы ожидали гораздо большего от нашей команды в европейской Лиге чемпионов. Безусловно, тот печальный факт, что мы не попали в Рим на «Финал четырёх» — самая обидная неудача сезона. Причинами тому могли послужить многие факторы — сказалась усталость игроков и, как следствие, потеря концентрации, возможно, старые травмы дали о себе знать. У каждой команды в сезоне есть определённый период спада. У нас он пришёлся как раз на матчи с «Берлином». Всё было в наших руках, и игроки, конечно же, хотели победить, выступали с огромным желанием, это было видно на площадке.

Помимо положительного спортивного результата команды важно отметить, что впервые за многие годы клуб выступил организатором «Финала шести» чемпионата России который прошёл во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина. По общему мнению, мероприятие было проведено на должном качественном уровне с точки зрения организации. Мне кажется, что клубу удалось поднять планку проведения волейбольных соревнований в России на новый высокий уровень. В следующем сезоне работа предстоит очень серьёзная, поэтому необходимо всем сплотиться и работать на результат. Ставим перед собой новые задачи!» — приводит слова Секретарёва пресс-служба «Динамо».