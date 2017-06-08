Сборная Германии вырвала победу у Бразилии на турнире в Монтрё

В Монтрё (Швейцария) продолжается традиционный международный турнир Montreux Volley Masters. В группе В состоялся матч между сборными Германии и Бразилии. В упорной борьбе победу одержали немки — 3:2 (25:17, 20:25, 25:22, 23:25, 15:13). Самой результативной в составе победительниц стала Луиза Липпманн, набравшая 21 очко.

Ранее в этой же группе сборная Польши со счётом 3:1 (25:17, 22:25, 25:23, 27:25) обыграла Таиланд.

В первом туре Бразилия со счётом 3:1 победила команду Польши. Для Германии встреча с бразильянками была первой на турнире.

Турнир Montreux Volley Masters завершится 11 июня.