«Зенит» представил видео, посвящённое покинувшему клуб Кобзарю

Казанский «Зенит» представил видео, посвящённое бывшему связующему команды Игорю Кобзарю, — «Спасибо за победы и эмоции, Игорь!». В составе коллектива Владимира Алекно 26-летний волейболист стал четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а также трёхкратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной России Игорь сыграл на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где россияне стали четвёртыми.

Видео доступно в официальном аккаунте клуба в Youtube