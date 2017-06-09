Тоньютти: на втором этапе Мировой лиги сборная России будет стремиться прибавить

Капитан сборной Франции Бенжамен Тоньютти оценил выступление команды на старте Мировой лиги и поделился ожиданиями от домашнего этапа, в котором подопечные Лорана Тилли сыграют с командами России, Италии и США.

«Старт Мировой лиги получился позитивным для нас. Перед этапом в России у нас стояла цель выиграть два матча, но мы выступили лучше, одержав три победы. Это здорово. Такой результат подтверждает уровень игры, который мы продемонстрировали в квалификации чемпионата мира.

На втором этапе сборная России будет стремиться прибавить. Командам Италии и США также нужны победы, если он хотят выйти в «Финал шести». Сборная США вообще оказалась на грани пропасти, так что игроки этой команды отдадут все силы на площадке», — цитирует Тоньютти официальный сайт FIVB.