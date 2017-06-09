«Локомотив» объявил о подписании контракта с Мартынюком

Новосибирский «Локомотив» объявил о подписании контракт с либеро Романом Мартынюком, сообщает официальный сайт «железнодорожников». Ранее 30-летний волейболист защищал цвета «Уралсвязьинформа» (Пермь), «Газпрома-Югра» (Сургут), «Искры» (Одинцово), «ФАКЕЛА» (Новый Уренгой) и «Белогорья» (Белгород).
Подопечные Пламена Константинова стали бронзовыми призёрами минувшего розыгрыша российской Суперлиги.
Мартынюк — бронзовый призёр чемпионата России—2016, чемпион мира среди юниоров (2005), чемпион Европы среди молодёжных команд (2006).