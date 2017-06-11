Пэтч: сборная США победила россиян за счёт хорошей командной игры

Волейболист сборной США Бенджамин Пэтч прокомментировал победу своей команды над россиянами со счётом 3:0 в матче Мировой лиги.

«Мы знали, что матч будет трудным. У России сильная команда. Они очень дисциплинированы и хорошо подготовлены во всех компонентах волейбола. Поэтому мы рады этой победе. Мы смогли выиграть за счёт хорошей коллективной игры. У нас сейчас отличная команда, и мы получаем удовольствие от игры друг с другом. Теперь я с нетерпением жду матча с французами», — приводит слова Пэтча официальный сайт клуба.