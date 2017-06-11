Франция обыграла США, одержав шестую победу подряд в Мировой лиге

Мужская сборная Франции по волейболу показала максимальный результат, выиграв все матчи домашнего уик-энда Мировой лиги – 2017. В третьем туре французы взяли верх над американцами со счётом 3:1 (25:20, 18:25, 25:22, 25:21). До встречи с хозяевами площадки команда США не проиграла во Франции ни одной партии.

Сборная Франции единолично возглавляет сводную турнирную таблицу первой группы Мировой лиги, выиграв все шесть своих матчей. В активе американцев – две победы.

Волейбол. Мировая лига. Второй игровой уик-энд. Группа F1. Третий тур. Франция

Франция – США – 3:1 (25:20, 18:25, 25:22, 25:21).