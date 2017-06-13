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Жигалов: я знаю, что сборная России может играть лучше

13 июня 2017, вторник. 09:38. Волейбол

Волейболист сборной России Максим Жигалов рассказал об опыте, который получает в Мировой лиге, и сказал, что сборная России пока не показывает своей лучшей игры. В шести матчах подопечные Сергея Шляпникова одержали две победы.

«В первую очередь очень важно, что молодые игроки получают опыт участия в Мировой лиге. Для меня, как и для других игроков сборной, это отличная возможность расти. Многие наши игроки выигрывали юниорские чемпионаты мира и Европы, так что они очень мотивированы и амбициозны.

Самое важное, что сейчас у нас есть время подготовиться, поработать над комбинациями. Затем мы сможем показать результаты. Это не наш максимум. Я знаю, что сборная России может играть лучше. Нам нужно прибавлять от игры к игре. Нужно очистить разум, верить в свои силы, в себя и команду. Нужно выходить на площадку и показывать свою лучшую игру», — цитирует Жигалова официальный сайт FIVB.

Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Волейбол Максим Жигалов Мировая лига
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