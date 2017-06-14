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Стали известны соперники российских клубов в Кубке ЕКВ и Кубке вызова

14 июня 2017, среда. 16:40. Волейбол

В Люксембурге состоялась жеребьёвка стартовых раундов Кубка ЕКВ и Кубка вызова среди мужских и женских команд. Белгородское «Белогорье» в 1/16 финала Кубка ЕКВ сыграет с софийским ЦСКА. Соперником «Уралочки-НТМК» будет румынский «Бухарест».

В 1/16 финала женского Кубка вызова краснодарское «Динамо» встретится с победителем противостояния «Славия» (Словакия) — «Холдинг Грац» (Австрия). Соперником сургутского «Газпрома-Югра», заменившего в турнире новоуренгойский «ФАКЕЛ», будет «Пензудьор» из Будапешта, сообщает официальный сайт ЕКВ.

Источник: CEV - The European Volleyball Confederation Сообщить об ошибке
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Теги
ЖВК Динамо Краснодар ЖВК Уралочка-НТМК МВК Белогорье МВК Газпром-Югра Кубок Вызова - Волейбол Кубок ЕКВ
Новости. Волейбол
14 июня 2017, среда
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