Стали известны соперники российских клубов в Кубке ЕКВ и Кубке вызова

В Люксембурге состоялась жеребьёвка стартовых раундов Кубка ЕКВ и Кубка вызова среди мужских и женских команд. Белгородское «Белогорье» в 1/16 финала Кубка ЕКВ сыграет с софийским ЦСКА. Соперником «Уралочки-НТМК» будет румынский «Бухарест».

В 1/16 финала женского Кубка вызова краснодарское «Динамо» встретится с победителем противостояния «Славия» (Словакия) — «Холдинг Грац» (Австрия). Соперником сургутского «Газпрома-Югра», заменившего в турнире новоуренгойский «ФАКЕЛ», будет «Пензудьор» из Будапешта, сообщает официальный сайт ЕКВ.