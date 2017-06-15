Шляпников: можем обещать, что в Польше будем сражаться в каждом матче

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников рассказал о настрое команды на матчи третьего этапа Мировой лиги в Катовице. Соперниками россиян будут сборные Польши, США и Ирина. 15 июня сборная России сыграет с поляками.

«Спасибо за блестящую организацию соревнований. Мы здесь, чтобы добиться максимально возможного результата и будем бороться в каждом матче. У нас много молодых игроков, которых мы хотели бы опробовать в этих матчах. Конечно, хочется добиваться лучшего результата в каждой встрече, но у нас есть травмированные, что делает задачу сложнее. Мы можем обещать, что будем сражаться и играть всем сердцем в каждом матче», — цитирует Шляпникова официальный сайт FIVB.