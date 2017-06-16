Португальцы обыграли команду Финляндии в матче второго дивизиона Мировой лиги

Мужская сборная Португалии в матче второго дивизиона Мировой лиги в Каире (Египет) обыграла команду Финляндии со счётом 3:1 (20:25, 25:22, 25:19, 25:22). Для португальцев эта победа стала второй в семи матчах, финны потерпели пятое поражение.

Мировая лига. Мужчины. Второй дивизион. Группа H. Каир

Португалия — Финляндия — 3:1 (20:25, 25:22, 25:19, 25:22).

17 июня португальцы сыграют с командой Египта, а сборная Финляндии встретится со словенцами. Финальный этап второго дивизиона Мировой лиги примет Австралия.