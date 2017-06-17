Сербия вырвала победу у Аргентины, Бразилия разгромила Болгарию в Мировой лиге

Мужская сборная Сербии в первом туре группы G этапа Мировой лиги в Кордобе одолела хозяев — команду Аргентины. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 19:25, 25:22, 28:30, 15:12) в пользу сербов. Самым результативным игроком в составе победителей стал Дражен Любурич, набравший 19 очков.

В другом матче первого тура этой же группы сборная Бразилии уверенно справилась с командой Болгарии — 3:0 (25:15, 25:19, 25:22). Самым результативным игроком у бразильцев стал Уоллес де Соуза, на счету которого 15 очков.

Во втором туре Сербия сыграет с Болгарией, а Аргентина — с Бразилией.