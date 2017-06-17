Ковалёв: сборная России по волейболу показала свой характер в матче с США

Капитан сборной России по волейболу Дмитрий Ковалёв прокомментировал победу над командой США во втором туре третьего игрового уик-энда, который подопечные Сергея Шляпникова проводят в Польше. Связующий провёл на площадке четыре партии, набрав три очка (по одному в нападении, на блоке и на подаче).

«Это был очень интересный матч, и мы счастливы, что мы победили. Честно говоря, любая команда в той встрече могла выиграть или проиграть, но мы доказали силу нашего характера, наш командный дух. И победили», — приводит слова Ковалёва официальный сайт Мировой лиги.