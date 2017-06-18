Словения обыграла Португалию и вышла в финал Мировой лиги с первого места

Мужская сборная Словении по волейболу нанесла поражение сборной Португалии со счётом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа второй группы Мировой лиги.



Благодаря этому словенцы набрали 24 очка и пробились в финальную часть турнира, которая состоится 24-25 июня в Австралии, с первого места в группе.



Мужчины. Мировая лига. Вторая группа. Третий этап

Третий тур



Словения — Португалия — 3:1 (25:16, 25:21, 23:25, 25:19).



Россияне выступают в первой группе и в матче третьего тура сразятся со сборной Ирана. Они занимают в таблице группы седьмое место с 11 очками, и от четвёртой строчки, дающей право сыграть в финале, их отделяет всего один балл.