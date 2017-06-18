Сборная России по волейболу обыграла Иран и вышла в «Финал шести» Мировой лиги

Мужская сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Мировой лиги – 2017. Подопечные Сергея Шляпникова выиграли все три матча третьего игрового уик-энда турнира, который команды группы Н1 проводят в Польше. В третьем туре подопечные Сергея Шляпникова в трех партиях обыграли команду Ирана со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:18).

В первый день игрового уик-энда сборная России обыграла команду Польши (3:0), а накануне сборную США (3:2).

На данный момент сборная России занимает четвертое место в сводной турнирной таблице первой группы Мировой лиги. Из команд, которым еще предстоит провести заключительные матчи группового этапа опередить россиян могут только поляки.

Волейбол. Мировая лига. Третий уик-энд. Группа Н1. 3-й тур. Польша

Россия – Иран — 3:0 (26:24, 25:18, 25:18).