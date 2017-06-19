Бразилия вышла в «Финал шести» Мировой лиги по волейболу со 2-го места

Мужская сборная Бразилии по волейболу одержала вторую победу в рамках третьего игрового уик-энда розыгрыша Мировой лиги – 2017, матчи которого команды группы G1 проводят в Аргентине. В третьем туре бразильцы обыграли команду Сербии со счётом 3:1 (25:22, 25:16, 17:25, 25:23).

Ранее бразильцы разгромили команду Болгарии (3:0) и уступили сборной Аргентины (1:3). Сербы выиграли только у хозяев (3:2).

В итоге Бразилия потеснила Сербию со второго на третье место на групповом этапе Мировой лиги. Также места в «Финале шести» гарантировали себе французы (1-е место), россияне (4-е место) и канадцы, которые при любом исходе матча Аргентина – Болгария останутся в шестерке сильнейших.

Волейбол. Мировая лига. Третий уик-энд. Группа Н1. 3-й тур. Польша

Бразилия – Сербия — 3:1 (25:22, 25:16, 17:25, 25:23).