Болгария проиграла Аргентине и осталась без «Финала шести» Мировой лиги

Мужская сборная Аргентины по волейболу обыграла команду Болгарии в матче третьего тура группы G1 этапа Мировой лиги в Кордобе. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 25:21, 23:25, 25:19) в пользу аргентинцев. Отметим, что болгарам для выхода в «Финал шести» необходимо было побеждать Аргентину с любым счётом.

Самым результативным в составе победителей стал Николас Бруно, набравший 18 очков. У болгар 18 очков на счету Цветана Соколова.

Таким образом, определились все команды, которые сыграют в «Финал шести» Мировой лиги. Это будут сборные Франции, Сербии, России, Канады, США, а также Бразилия на правах принимающей стороны. «Финал шести» пройдёт в бразильской Куритибе 4-8 июля.