Шляпников: сборной России нужно прибавить во всех элементах

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников поделился впечатлениями после победы над командой Ирана в матче Мировой лиги в Катовице (Польша) со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:18). Сборная России вышла в «Финал шести» турнира.

«Мы проделали отличную работу. Именно такого результата мы и ожидали. Игроки очень дисциплинированно действовали на площадке. Однако перед следующими матчами нам нужно прибавить во всех элементах», — приводит слова Шляпникова официальный сайт Международной федерации волейбола.