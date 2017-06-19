Лямин: наш сезон можно сравнить с американскими горками

Россиянин Никита Лямин поделился эмоциями после победы на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Гааге (Нидерланды). В финале Никита и Вячеслав Красильников обыграли испанский дуэт Пабло Эррера/Адриан Гавира со счётом 2:0 (23:21, 22:20).

«Мы очень рады победе над сильной испанской парой. Наш сезон можно сравнить с американскими горками. Сначала мы трижды заканчивали турниры, не доходя до финальной стадии, а затем в Москве наконец пробились в финал», — цитирует Лямина официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.