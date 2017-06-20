Шевченко: цель сборной России в «Финале шести» Мировой лиги – попасть в тройку

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко оценил выступление мужской сборной России в Мировой лиге 2017 года. Подопечные Сергея Шляпникова выиграли пять матчей из девяти и вышли в «Финал шести». На групповом этапе россияне сыграют с командами Бразилии и Канады.

«Цель сборной России в „Финале шести“ Мировой лиги – попасть в тройку. Эта задача всегда стоит перед нашей командой. Нынешнему составу нашей сборной по силам выполнить её. Очень интересно будет наблюдать за „Финалом шести“, соперники там очень сильные. У нас есть ещё одна возможность порадовать наших болельщиков.

Я думаю, что болельщики довольны игрой наших ребят на групповом этапе Мировой лиги. Всё-таки у нас практически полностью обновлённая команда выступала. Мы решили дать отдохнуть нашим заслуженным игрокам и параллельно проверить боеспособность молодёжи. Молодёжь не подвела. Думаю, что большое количество ребят из этого состава сборной России готовы ехать уже на чемпионат Европы. Они использовали свой шанс", — цитирует Шляпникова «Р-Спорт».