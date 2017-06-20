Горбачёва: лучше вообще не настраиваться на кого-то конкретно. Могу перегореть

Либеро «Ленинградки» Виктория Горбачёва оценила своё выступление в завершившемся сезоне. Подопечные Александра Кашина сохранили прописку в Суперлиге по итогам плей-аут.

«Сезон мне действительно очень многое дал в плане игрового опыта. Впервые я провела и сборы с командой, и затем отыграла весь чемпионат, меняясь на позиции либеро с Машей Кашиной. В начале сезона я чувствовала себя ещё не очень уверенно – всё-таки было страшновато, большая ответственность. А затем уверенности появилось больше, стала меньше нервничать, более рассудительно относиться к ошибкам, не «закапывалась» в них.

Мне лучше вообще не настраиваться на кого-то конкретно. Могу перегореть. Конечно, настрой должен быть. Но и не передавливать себя. Главное – концентрация: не думать в игре о посторонних вещах.

Думаю, что команде не хватало сыгранности. Умения ровно доигрывать концовки. Бывали провалы, которые обошлись нам слишком дорого. Трудно сказать, почему это происходило. Настрой у всех был – это точно. Все были готовы бороться. Но в то же время почему-то иногда не шло. Что касается лично меня, то не очень получалось вторые мячи допасовывать. Так, чтобы нападающим было комфортно. Может, я слишком переживала при выполнении передачи. Надо ведь всё правильно сделать, чтобы пошла хорошая атака, и мы могли взять очко. В чемпионате больше всего запомнился матч с тем же Красноярском дома. Выиграли в пяти партиях. Самый провальный – тоже дома, с «Сахалином». Вот два самых запомнившихся матча. В зеркальном отражении», — цитирует Горбачёву официальный сайт клуба.