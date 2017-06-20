Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Горбачёва: лучше вообще не настраиваться на кого-то конкретно. Могу перегореть

20 июня 2017, вторник. 15:18. Волейбол

Либеро «Ленинградки» Виктория Горбачёва оценила своё выступление в завершившемся сезоне. Подопечные Александра Кашина сохранили прописку в Суперлиге по итогам плей-аут.

«Сезон мне действительно очень многое дал в плане игрового опыта. Впервые я провела и сборы с командой, и затем отыграла весь чемпионат, меняясь на позиции либеро с Машей Кашиной. В начале сезона я чувствовала себя ещё не очень уверенно – всё-таки было страшновато, большая ответственность. А затем уверенности появилось больше, стала меньше нервничать, более рассудительно относиться к ошибкам, не «закапывалась» в них.

Мне лучше вообще не настраиваться на кого-то конкретно. Могу перегореть. Конечно, настрой должен быть. Но и не передавливать себя. Главное – концентрация: не думать в игре о посторонних вещах.

Думаю, что команде не хватало сыгранности. Умения ровно доигрывать концовки. Бывали провалы, которые обошлись нам слишком дорого. Трудно сказать, почему это происходило. Настрой у всех был – это точно. Все были готовы бороться. Но в то же время почему-то иногда не шло. Что касается лично меня, то не очень получалось вторые мячи допасовывать. Так, чтобы нападающим было комфортно. Может, я слишком переживала при выполнении передачи. Надо ведь всё правильно сделать, чтобы пошла хорошая атака, и мы могли взять очко. В чемпионате больше всего запомнился матч с тем же Красноярском дома. Выиграли в пяти партиях. Самый провальный – тоже дома, с «Сахалином». Вот два самых запомнившихся матча. В зеркальном отражении», — цитирует Горбачёву официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ВК "Ленинградка" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ЖВК Ленинградка
Новости. Волейбол
20 июня 2017, вторник
15:18 Горбачёва: лучше вообще не настраиваться на кого-то конкретно. Могу перегореть
14:08 Сборная России U20 одолела бразильянок на Играх БРИКС в Гуанчжоу
13:01 Красильников и Лямин упрочили лидерство в рейтинге Мирового тура
12:11 Титич продолжит карьеру в «Урале»
11:21 Стояновский: мы лучше действовали на блоке и в защите. Это стало ключом к успеху
10:16 Макрогузова: финал молодёжного ЧЕ для нас получился достаточно лёгким
09:28 Шевченко: цель сборной России в «Финале шести» Мировой лиги – попасть в тройку
19 июня 2017, понедельник
23:54 Жигалов: решусь ли написать рэп про российский волейбол? Почему бы и нет?
21:40 Константинов: не думаю, что Болгария заслуживала победы в матче с Аргентиной
19:29 Клюка: думать, что мы уже короли, неправильно
18:52 Веласко: Болгария играла за квалификацию, а Аргентина — за свою честь
18:36 Зеленков: в Бразилию можно ехать за результатом. Почему бы и нет?
17:48 Шляпников: время позволило лучше сыграться, лучше чувствовать друг друга
16:01 Маруфлакрани: россияне идеально играли на подаче и блоке
15:24 Колакович: сборная Ирана играла хорошо, но для победы над РФ нужно нечто большее
14:05 Лямин: наш сезон можно сравнить с американскими горками
13:03 Сборная России сыграет с бразильцами и канадцами в «Финале шести» Мировой лиги
12:10 Ярёменко: признаки переутомления есть практически у всех игроков сборной России
11:20 Клюка: для нас было не важно, что Иран играл резервным составом
10:16 Стали известны все участники «Финала шести» Мировой лиги
09:13 Шляпников: сборной России нужно прибавить во всех элементах
03:34 Болгария проиграла Аргентине и осталась без «Финала шести» Мировой лиги
00:24 Бразилия вышла в «Финал шести» Мировой лиги по волейболу со 2-го места
00:02 Сборная США по волейболу оставила Польшу без «Финала шести» Мировой лиги
18 июня 2017, воскресенье
23:41 Ковалёв: мало кто ожидал такого результата от нас, но мы верили
21:36 Холомина и Макрогузова завоевали золото ЧЕ U22 по пляжному волейболу
21:16 Ярзуткин и Стояновский выиграли ЧЕ по пляжному волейболу U22 в Бадене
19:57 Сборная России по волейболу обыграла Иран и вышла в «Финал шести» Мировой лиги
19:13 Красильников и Лямин выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гааге
18:29 Франция разгромила Бельгию в Мировой лиге и вышла в «Финал шести» с 1-го места
17:30 Словения обыграла Португалию и вышла в финал Мировой лиги с первого места
16:23 Сборная Китая одолела японцев в матче второго дивизиона Мировой лиги
16:02 Сборная Канады обыграла итальянцев в матче Мировой лиги в Антверпене
15:36 Мария Антонелли и Кэрол выиграли этап Мирового тура в Гааге
14:09 «Пляжники» Стояновский и Ярзуткин пробились в финал чемпионата Европы U22
13:08 Макрогузова и Холомина вышли в финал ЧЕ U22 по пляжному волейболу
12:05 Сборная Австралии победила команду Турции в матче второго дивизиона Мировой лиги
11:18 Сандер: россияне выполняли очень сложные подачи и прекрасно действовали на блоке
10:25 Спироу: сборная США почти смогла победить, не играя в свой лучший волейбол
09:17 Дуэты Стояновский /Ярзуткин и Макрогузова / Холомина вышли в полуфинал ЧЕ U22
00:57 Куркаев: в 5-й партии настроились выполнить каждый элемент от и до
00:37 Сборная Болгарии на тай-брейке одолела Сербию в Мировой лиге
00:27 Шляпников: у сборной России хорошее настроение после побед над Польшей и США
00:13 Бельгийские волейболисты взяли верх над итальянцами в Мировой лиге
00:02 Сборная Польши по волейболу обыграла Иран в Мировой лиге
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017