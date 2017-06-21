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Титич: в большей степени покинул «Югру-Самотлор» по семейным обстоятельствам

21 июня 2017, среда. 12:27. Волейбол

Доигровщик Андрей Титич в прокомментировал свой переход в уфимский «Урал» и поделился ожиданиями от работы с итальянским специалистом Даниэле Баньоли. В минувшем сезоне 31-летний волейболист защищал цвета «Югры-Самотлор».

«От сезона в «Самотлоре» у меня останутся только самые тёплые воспоминания. Отличная самобытная команда. Хочу поблагодарить всех ребят, с которыми работал, тренерский штаб и директора Алексея Германовича Березина, который делает всё возможное, чтобы клуб развивался. В плане работы мне в Нижневартовске всё нравилось, всё устраивало, но я семейный человек: детям тяжело в условиях севера, а мы друг без друга не живём. В большей степени покинул команду по семейным обстоятельствам.

Буквально на днях подписал контракт и пока с Баньоли не беседовал. Будет интересно поработать с таким опытным и титулованным специалистом. Кстати, он уже третий итальянский тренер в моей карьере, так что у меня в этом плане большой опыт. Раньше я работал с Роберто Серниотти и Фердинандо де Джорджи. В целом могу сказать, что итальянские тренеры очень кропотливо подходят к работе и большое внимание уделяют приему и защите. Отмечу, в штабе «Урала» будет и Ярослав Антонов, под руководством которого я играл ещё в молодёжной команде московского «Динамо», – цитирует Титича «Спорт Бизнес Online”

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Теги
МВК Урал Андрей Титич ВК Югра-Самотлор Даниэле Баньоли Фердинандо де Джорджи
Новости. Волейбол
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