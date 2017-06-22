Иранец Эбадипур может стать игроком «Урала»

Уфимский «Урал» ведёт переговоры с иранским доигровщиком Миладом Эбадипуром, сообщает «Спорт Бизнес Online». 23-летний волейболист стал самым результативным игроком сборной Ирана в Мировой лиге 2017 года, набрав 109 очков в девяти матчах.

На клубном уровне Эбадипур защищал цвета «Каллеха» (2011-2014), «Урмии» (2014-2016) и «Сармаеха», с которым в минувшем сезоне выиграл чемпионат Ирана.

Весной Милад сыграл в Кубке Катара в составе «Аль-Райана». В 2016 году Эбадипур выступил на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.