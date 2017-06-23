Куркаев: лететь так далеко и думать о бронзе? Мы настроены дойти до финала

Блокирующий новосибирского «Локомотива» и сборной России Ильяс Куркаев рассказал, за счёт чего национальной команде удалось одержать три победы на этапе Мировой лиги в Польше, и поделился ожиданиями от «Финала шести», который пройдёт в Бразилии 4-8 июля.

«Мы наладили командную игру. Да, в двух предыдущих раундах мы действовали не лучшим образом, проиграли несколько встреч. Но те матчи помогли нам наладить игру. К тому же в третий игровой уик-энд нам сильно помог Егор Клюка, который второй этап пропустил из-за болезни. В Польше он уже вышел на площадку и взял на себя большую часть нагрузки.

Сил уже осталось немного. Всё-таки позади насыщенный клубный сезон, да и в Мировой лиге три подряд игровых уик-энда, в каждом из которых – три матча. Тяжёлый график, и выходных мало. После возвращения из Польши нам дали немного перевести дух, а в субботу мы вновь приступаем к тренировкам.

Лететь так далеко и думать о бронзе? Это не для нас. Мы настроены дойти до финала. Да, соперники у нас серьёзные — бразильцы, американцы, французы. Но у нас команда молодая, голодная до побед. Будем бороться! Думаю, будет интересно. Правда, ребята из сборной, которые уже бывали в Бразилии, рассказывали о разных случаях – криминала там хватает. Но надеюсь, что ничего неприятного с нами не случится», — цитирует Куркаева официальный сайт клуба.