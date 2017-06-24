Сборная России по волейболу досрочно вышла во 2-й этап ЧМ U21

Мужская молодёжная сборная России по волейболу одержала вторую победу на чемпионате мира U21 в Брно (Чехия). Подопечные Владимира Хроменкова во втором туре первого группового этапа в трёх партиях взяли верх над командой Турции со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:18). Самым результативным игроком встречи в составе россиян стал доигровщик Антон Сёмышев, набравший 17 очков (2 из них эйсы). На счету Дмитрия Яковлева 16 очков (5 из них на блоке).

Сборная России досрочно вышла в турнир за 1-8-е места второго группового этапа.

Волейбол. ЧМ U21. Мужчины. Брно, Чехия

Группа В. Второй тур

Россия – Турция – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18).