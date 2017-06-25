Лямин и Красильников поспорят за бронзу на этапе чемпионата Европы в Бадене

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в полуфинале этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Бадене уступили австрийцам Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту. За бронзовые награды Никита и Вячеслав поспорят с проигравшими в паре Шуманн/Толе (Германия) — Кёкелкорен/Ван Валле (Бельгия).

Финал и матч за третье место пройдут сегодня, 25 июня.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Первый этап. Баден, Австрия

Мужчины. Полуфинал



К. Допплер/А. Хорст (Австрия) — Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — 2:0 (21:17, 25:23).