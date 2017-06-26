Абаев: игра сборной России U21 в матче с США была не очень хорошей

Капитан сборной России среди игроков не старше 21 года Константин Абаев прокомментировал победу над командой США в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Чехии со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:22). Для подопечных Владимира Хроменкова этот выигрыш стал третьим подряд. На втором этапе россияне сыграют с командами Аргентины, Бразилии и Канады.

«Мы довольны результатом сегодняшнего матча, но наша игра была не очень хорошей», — приводит слова Абаева официальный сайт Международной федерации волейбола.