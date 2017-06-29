Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Моудсли: матч с Россией на ЧМ U21 сложился точно так же, как с Бразилией

29 июня 2017, четверг. 13:09. Волейбол

Капитан сборной Канады среди игроков не старше 21 года Мэттью Моудсли поделился впечатлениями после поражения от команды России на втором групповом этапе чемпионата мира в Чехии со счётом 1:3 (26:28, 27:25, 21:25, 13:25). Сборные России и Бразилии досрочно обеспечили себе место в полуфинале из группы F.

“Игра получилась точно такой же, как накануне с бразильцами. Теперь нам остаётся лишь готовиться к следующей встрече”, — приводит слова Моудсли официальный сайт Международной федерации волейбола.

В первом туре канадцы уступили команде Бразилии со счётом 1:3 (15:25, 25:19, 23:25, 16:25).

Сборная России по волейболу досрочно вышла в полуфинал ЧМ U21
Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Молодёжная сборная России — Волейбол
Новости. Волейбол
29 июня 2017, четверг
13:09 Моудсли: матч с Россией на ЧМ U21 сложился точно так же, как с Бразилией
12:15 Броссо: сборная России, пожалуй, одна из лучших команд на этом ЧМ U21
11:19 Абаев: сборной России U21 в матче с Канадой не хватало эмоций
10:40 Футболист «Интера» Перишич и Дель'Орко проиграли на старте турнира в Порече
09:34 Хроменков: я удовлетворён результатом, но это была тяжёлая игра
28 июня 2017, среда
22:58 Сборная России по волейболу досрочно вышла в полуфинал ЧМ U21
20:44 Стояновский и Ярзуткин начали этап Мирового тура в Порече с поражения
19:15 Самсонов: зная Миллера, через 2-3 года «Зенит» будет бороться за золото ЧР
18:14 Женская сборная Сербии по волейболу разгромила Казахстан на Кубке Ельцина
16:41 Красильников и Лямин проиграли на старте этапа Мирового тура в Порече
15:57 Женская сборная Турции обыграла команду Болгарии на Кубке Ельцина
14:03 Робертс: мы недовольны своими действиями в матче с Россией на ЧМ U21
13:14 Ильиных: атмосфера на трибунах и кемеровские любители волейбола – это бомба!
12:14 «Автомобилист» будет фарм-клубом санкт-петербургского «Зенита»
11:18 Казанский «Зенит» сыграет с одноклубниками из Санкт-Петербурга в Кубке России
10:18 Гросси: российские волейболисты очень высокие, у них мощные подачи и атаки
09:35 Абаев: знали, что сборная Аргентины может играть, не допуская ошибок
00:55 «Прикамье» объявило о нехватке средств для участия в ЧР по волейболу
00:25 Толочко будет ассистентом главного тренера «Зенита» из Санкт-Петербурга
00:05 Футболист «Интера» Перишич выступит на турнире по пляжному волейболу в Порече
27 июня 2017, вторник
21:53 Хроменков: игра в матче с аргентинцами была очень нервной
21:02 Бирлова и Макрогузова проиграли в квалификации турнира Мирового тура в Порече
19:27 Женская сборная России победила турчанок на Кубке Ельцина
18:36 Сборная России победила аргентинцев на втором этапе группового этапа ЧМ U21
16:41 Женская сборная Казахстана проиграла команде Болгарии на Кубке Ельцина
15:36 Мартынюк: многие игроки сборной до конца не знают, на что действительно способны
14:18 Доигровщик Шпилёв пополнил состав «Ярославича»
14:08 Аркаев: серебро этапа ЧЕ — хороший результат для Бирловой после череды неудач
13:01 Туанинга: желаю удачи сборной России на чемпионате мира U21
12:22 Мартынюк: решил перебраться в «Локомотив» во многом из-за Константинова
11:20 Доигровщик «Урала» Куцмус женился
10:19 Феоктистов подписал новый контракт с «Уралом»
09:37 Хосак: сборная России будет бороться за золото на чемпионате мира U21
26 июня 2017, понедельник
22:12 Мусэрский: в первый раз за восемь лет моё межсезонье оказалось свободным
18:48 Женская сборная России по волейболу разгромила Казахстан на старте Кубка Ельцина
15:18 Сербки разгромили команду Болгарии на старте Кубка Ельцина
14:30 Чешский связующий Хабр стал игроком «Ярославича»
13:21 «Динамо-Краснодар»: решение отказаться от одной команды было вынужденным
13:13 Белорусский диагональный Мискевич пополнил состав «Урала»
12:12 Дуэты Лешуков/Лихолетов и Моисеева/Сырцева выиграли 4-й этап чемпионата России
11:21 Абаев: игра сборной России U21 в матче с США была не очень хорошей
10:07 Самсонов: «Зенит» из Санкт-Петербурга постарается побороться за место в пятёрке
09:31 Хроменков: для сборной РФ U21 самое важное — подготовка ко второму этапу ЧМ
01:02 За медали ЧМ U21 по волейболу Россия поспорит с Бразилией, Канадой и Аргентиной
25 июня 2017, воскресенье
22:25 Сборная России по волейболу одержала третью победу на ЧМ U21, обыграв США
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017