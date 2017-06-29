Моудсли: матч с Россией на ЧМ U21 сложился точно так же, как с Бразилией

Капитан сборной Канады среди игроков не старше 21 года Мэттью Моудсли поделился впечатлениями после поражения от команды России на втором групповом этапе чемпионата мира в Чехии со счётом 1:3 (26:28, 27:25, 21:25, 13:25). Сборные России и Бразилии досрочно обеспечили себе место в полуфинале из группы F.

“Игра получилась точно такой же, как накануне с бразильцами. Теперь нам остаётся лишь готовиться к следующей встрече”, — приводит слова Моудсли официальный сайт Международной федерации волейбола.

В первом туре канадцы уступили команде Бразилии со счётом 1:3 (15:25, 25:19, 23:25, 16:25).