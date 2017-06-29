Связующий Стрильчук перешёл в московское «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта со связующим Валентином Стрильчуком, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

32-летний волейболист, выступавший за вторую команду столичного «Динамо» с 2003 по 2007 год, предыдущие два сезона провёл в новокуйбышевской «НОВЕ». В послужном списке Стрильчука также выступления за ярославский «Нефтяник», «Динамо» из Ленинградской области и подмосковную «Искру».

В прошлом сезоне московское «Динамо» завоевало серебряные медали чемпионата России.