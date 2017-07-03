Година: выиграть Кубок Ельцина попытаться всё же стоило

Чемпионка мира 2006 года, трёхкратная чемпионка Европы Елена Година оценила выступление женской сборной России на Кубке Ельцина в Екатеринбурге. Подопечные Владимира Кузюткина заняли второе место. В решающем матче россиянки проиграли сербкам со счётом 2:3 (19:25, 25:22, 21:25, 28:26, 14:16).

«Новые лица лишь изредка появлялись на площадке, особенной погоды не делая. Хоть и проверять их стоило, пожалуй, в матчах с Казахстаном, Турцией и Болгарией, а вот уж никак не с Сербией, когда мы не увидели почему-то в составе Старцевой, Заряжко и Парубец. Всем, кто сейчас руководит сборной России, конечно, виднее, но выиграть турнир попытаться всё же стоило. А так получается, что в решающем матче против Сербии, которую вполне можно было обыгрывать, россиянки выходят на площадку без трёх сильнейших игроков, стараются на пределе своих возможностей, но уступают.

К тому же определённые связи были наиграны и за три предыдущих матча, но именно в матче с Сербией состав изменён. В четвёртой партии Парубец всё же появилась на площадке, игра перешла на тай-брейк, борьба сохранялась и в пятой партии до самого конца. Повторюсь, девушки старались, но зачем им было мешать?» — цитирует Годину официальный сайт московского «Динамо».