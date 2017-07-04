Антига: надеюсь, финальный раунд Мировой лиги получится удивительным

Главный тренер мужской сборной Канады Стефан Антига поделился ожиданиями от «Финала шести» Мировой лиги в Куритибе. На групповом этапе канадцы сыграют с бразильцами и россиянами. «Финал шести» пройдёт 4-8 июля.

«Мы очень рады быть здесь, в месте с особенной волейбольной атмосферой. Я доволен тем, как мы выступили на первом этапе соревнований, но теперь ситуация будет другой. Надеюсь, финальный раунд получится удивительным. Мы хорошо выступали перед заполненными трибунами. Я ожидаю того же самого и в Куритибе», — цитирует Антигу официальный сайт FIVB.