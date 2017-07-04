Ярёменко: при перелёте мужская сборная России потеряла пять сумок

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поделился ожиданиями от «Финала шести» Мировой лиги, который стартует 4 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с бразильцами и канадцами.

«Мы поставили команде задачу побеждать от игры к игре. Первая цель – максимально хорошо сыграть с командой Канады. Я уверен, что команда из топ-10 может обыграть любую другую, это зависит от подготовки, физического состояния, других мелочей и факторов.

Одна игра с Канадой может определить нас в полуфинал. Соответственно, в полуфинале мы не будем играть с Бразилией. Канада – команда, которую обыграть по силам.

У Бирюкова надрыв мышцы пресса, поэтому ему нет возможности делать никаких движений. Власов находится в гипсе, у него повреждение связки. Команда прилетела сегодня рано утром, сейчас адаптируется, так как перелёт через Дубай был тяжёлым. При стыковке рейсов команду задержали на 2,5 часа: она потеряла при перелёте пять сумок, которые обещали доставить к вечеру", — цитирует Ярёменко ТАСС.