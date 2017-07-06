Ковалёв: вся сборная России много ошибалась в матче с канадцами

Капитан мужской сборной России Дмитрий Ковалёв после поражения своей команды от канадцев со счётом 0:3 в матче группового этапа «Финала шести» Мирового тура в Куритибе прокомментировал результат игры.

«Сегодня вся команда много ошибалась. Это то, над чем нам надо работать, если мы хотим добиться успеха в следующих матчах», — приводит слова Ковалёва официальный сайт соревнований.

В четверг, 6 июля, подопечные Сергея Шляпникова встретятся с командой Бразилии, которая накануне в четырёх партиях оказалась сильнее волейболистов из Канады.