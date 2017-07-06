Сборная США обыграла Сербию и вышла в полуфинал Мировой лиги

Мужская сборная США по волейболу стала полуфиналистом Мировой лиги 2017 года. В матче группы К американцы в четырёх сетах одолели команду Сербии.

Благодаря этой победе США набрали 4 очка и гарантировали себе место в полуфинале. Судьба второй путёвки от этой группы решится в матче между Францией и Сербией, который пройдёт 6 июля. Французам будет достаточно выиграть два сета, чтобы выйти в полуфинал.

В группе J за две путёвки в полуфинал сражаются сборные России, Бразилии и Канады.

Мужчины. Мировая лига. «Финал шести». Куритиба, Бразилия

Группа К

Сербия — США — 1:3 (22:25, 23:25, 25:19, 22:25)