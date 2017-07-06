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Перрин: теперь сборная Канады будет бороться за медаль Мировой лиги

6 июля 2017, четверг. 10:14. Волейбол

Капитан сборной Канады Джон Перрин поделился впечатлениями после победы над командой России в «Финале шести» Мировой лиги в Куритибе со счётом 3:0 (25:23, 29:27, 25:17).

«Нашей целью в финальном раунде был выход в полуфинал, и нам это удалось. Конечно, мы очень этому рады. Теперь мы будем бороться за медаль, как и любая другая сборная в такой ситуации. Приятно получать такую активную поддержку бразильских болельщиков. Спасибо им за это», — приводит слова Перрина официальный сайт Международной федерации волейбола.

Забыли, как атаковать. Россия проиграла Канаде в «Финале шести»
Сборная России по волейболу не сильно уступала канадцам в первом матче «Финала шести» Мировой лиги. Но в итоге оказалась бита со счётом 0:3.
Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная Канады — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол Мировая лига
Новости. Волейбол
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