Перрин: теперь сборная Канады будет бороться за медаль Мировой лиги

Капитан сборной Канады Джон Перрин поделился впечатлениями после победы над командой России в «Финале шести» Мировой лиги в Куритибе со счётом 3:0 (25:23, 29:27, 25:17).

«Нашей целью в финальном раунде был выход в полуфинал, и нам это удалось. Конечно, мы очень этому рады. Теперь мы будем бороться за медаль, как и любая другая сборная в такой ситуации. Приятно получать такую активную поддержку бразильских болельщиков. Спасибо им за это», — приводит слова Перрина официальный сайт Международной федерации волейбола.