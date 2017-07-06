Стояновский и Ярзуткин проиграли итальянцам на этапе Мирового тура в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «мэйджор». В матче второго тура группового этапа россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в трёх сетах уступили итальянцам Алексу Рангьери и Адриану Игнасио Карамбуле со счётом 1:2 (18:21, 21:15, 6:15).

На старте соревнований россияне проиграли представителям Норвегии Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Санли Сёруму со счётом 0:2 (12:21, 17:21).

В третьем туре Стояновский и Ярзуткин сыграют с Александром Самойловым и Янисом Шмединьшем из Латвии.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.