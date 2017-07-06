Сборная России в пяти сетах проиграла Бразилии в «Финале шести» Мировой лиги

Мужская сборная России в заключительном матче группового этапа «Финала шести» Мировой лиги в Куритибе в пяти партиях уступила команде Бразилии. Отметим, что подопечные Сергея Шляпникова лишились шансов на выход в полуфинал после поражения в первом сете.

Бразильцы заняли первое место в группе J, а со второй позиции в полуфинал пробились волейболисты из Канады. Соперники бразильцев и канадцев по борьбе за выход в финал определятся позднее.

Мужчины. Мировая лига «Финал шести». Куритиба, Бразилия

Группа J. 3-й тур

Бразилия — Россия — 3:2 (25:18, 18:25, 25:19, 22:25, 16:14).