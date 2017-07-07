Жигалов: сборная России провела отличный матч, несмотря на поражение от Бразилии

Диагональный сборной России по волейболу Максим Жигалов прокомментировал поражение от команды Бразилии (2:3) во втором матче группового раунда «Финала шести» Мировой лиги, который проходит в бразильской Куритибе. Это поражение не позволило России выйти в полуфинал турнира.



«Это был отличный матч для нашей молодой команды, несмотря на результат игры. Мы получили уникальный опыт не только игры против бразильцев, но и опыт выступления на таком огромном стадионе.



Наша команда состоит из молодых игроков, которые многому научатся после этого турнира. Конечно же, мы расстроены результатом, но мы показали лучшую свою игру и действовали увереннее, чем в матче с канадцами», — цитирует Жигалова официальный сайт соревнований.

Сборная России в пяти сетах проиграла Бразилии в «Финале шести» Мировой лиги