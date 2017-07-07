Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Жигалов: сборная России провела отличный матч, несмотря на поражение от Бразилии

7 июля 2017, пятница. 03:54. Волейбол

Диагональный сборной России по волейболу Максим Жигалов прокомментировал поражение от команды Бразилии (2:3) во втором матче группового раунда «Финала шести» Мировой лиги, который проходит в бразильской Куритибе. Это поражение не позволило России выйти в полуфинал турнира.

«Это был отличный матч для нашей молодой команды, несмотря на результат игры. Мы получили уникальный опыт не только игры против бразильцев, но и опыт выступления на таком огромном стадионе.

Наша команда состоит из молодых игроков, которые многому научатся после этого турнира. Конечно же, мы расстроены результатом, но мы показали лучшую свою игру и действовали увереннее, чем в матче с канадцами», — цитирует Жигалова официальный сайт соревнований.

Сборная России в пяти сетах проиграла Бразилии в «Финале шести» Мировой лиги
Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Мужская сборная Бразилии — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол Максим Жигалов
Новости. Волейбол
7 июля 2017, пятница
04:03 Сборная Франции стала последним полуфиналистом «Финала шести» Мировой лиги
03:54 Жигалов: сборная России провела отличный матч, несмотря на поражение от Бразилии
6 июля 2017, четверг
23:41 Сборная России в пяти сетах проиграла Бразилии в «Финале шести» Мировой лиги
21:38 Сборная России не вышла в полуфинал «Финала шести» Мировой лиги
19:39 «Пляжницы» Бирлова и Макрогузова проиграли на старте плей-офф турнира в Гштааде
18:55 Стал известен состав женской сборной России на этап Гран-при в Куньшане
17:47 Лямин и Красильников одержали первую победу на крупном турнире в Гштааде
16:21 Стояновский и Ярзуткин проиграли итальянцам на этапе Мирового тура в Гштааде
15:15 Брянский: сборная России U17 должна продолжать двигаться вперёд
14:14 Шипулин: Гулинелли будет работать тренером-консультантом «Белогорья»
13:07 Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф крупного турнира в Гштааде
12:06 Казанское «Динамо» подписало контракт с Маммадовой
11:23 Ярёменко: может, Ковалёв неоправданно получил неограниченный кредит доверия
10:14 Перрин: теперь сборная Канады будет бороться за медаль Мировой лиги
09:29 Антига: понимаем, что победа над Россией даёт нам комфортное положение в таблице
01:53 Сборная США обыграла Сербию и вышла в полуфинал Мировой лиги
01:05 Ковалёв: вся сборная России много ошибалась в матче с канадцами
00:19 Шляпников: в третьем сете матча с канадцами сборная России потеряла концентрацию
5 июля 2017, среда
22:46 Сборная России проиграла Канаде в матче «Финала шести» Мировой лиги
22:06 Лямин и Красильников проиграли на старте крупного турнира в Гштааде
19:09 Сборная России победила чехов на ЧЕ U17 в Турции
15:53 Бирлова и Макрогузова победили во втором туре соревнований в Гштааде
14:53 Стояновский и Ярзуткин проиграли норвежцам на этапе Мирового тура в Гштааде
13:23 Грачёва: Шляпников хорошо сглаживает конфликты и не идёт на конфронтацию
12:21 Брянский: думаю, сборная России выйдет в финал чемпионата Европы U17
11:14 Хамутцких: слава богу, что этот состав сборной пробился в «Финал шести» МЛ
10:25 «Пляжницы» Бирлова и Макрогузова проиграли в первом туре соревнований в Гштааде
09:23 Бирлова и Макрогузова вышли в основную сетку турнира в Гштааде
02:28 Франция вырвала победу у США в первом туре «Финала шести» Мировой лиги
4 июля 2017, вторник
23:56 Бразильцы победили сборную Канады на старте «Финала шести» Мировой лиги
20:45 Сборная России победила испанцев на ЧЕ U17 в Турции
15:25 Пашицкий: всегда был очень высокого мнения о российском чемпионате
14:06 Мотрич и Холомина вышли во второй раунд квалификации турнира в Гштааде
13:11 Ярёменко: при перелёте мужская сборная России потеряла пять сумок
12:21 Морганти: сборная России — самый сильный соперник в нашей группе на ЧЕ U17
11:19 Антига: надеюсь, финальный раунд Мировой лиги получится удивительным
10:29 Красильников и Лямин — вторые в рейтинге Мирового тура по пляжному волейболу
09:36 Стали известны соперники россиян на ЧМ по пляжному волейболу в Вене
00:04 Шляпников: мы не смогли показать свой максимум на пути к «Финалу шести»
3 июля 2017, понедельник
22:39 «Югра-Самотлор» подписала контракты с Коваликовым и аргентинцем Кукарцевым
18:49 Сборная России по волейболу проиграла итальянцам на старте ЧЕ U17
16:02 Лазич подписала контракт со швейцарским «Волеро»
15:16 Уоллес: думаю, никто перед «Финалом шести» не тренировался больше, чем Бразилия
14:13 Мужская сборная Украины выиграла Евролигу
13:11 Блокирующий Кузнецов пополнил состав «Динамо-ЛО»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017